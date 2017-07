NYYD-muusika. Basel Sinfonietta: Giger, Hosokawa, Norman, Volans

1980. aastal Šveitšis tegevust alustanud Basel Sinfonietta sai kokku noorte muusikute initsiatiivil, kelle eesmärgiks oli tuua uudishimuliku ja avatud publikuni uut muusikat, sealjuures nii tuntud kui tundmatuid heliteoseid ning eeskätt teistsuguseid helisid. Orkester tellib aktiivselt nüüdisheliloojatelt uudisloomingut. Ühiseid projekte ja kontserte on tehtud nii tantsijate, jazzmuusikute kui ka erinevate kooridega ning kaasa on tehtud tummfilmides ja multimeediaprojektides.



Baseli Volkshausis 24. septembril 2016 toimunud kontserdil juhatab orkestrit Šveitši päritolu dirigent, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música praegune peadirigent Baldur Brönnimann.



Los-Angeleses resideeruva Andrew Normani muusika on elektiline kooslus avant-garde'ist ja klassikalistest traditsioonidest. Lõuna-Aafrikas sündinud Kevin Volansit seostatakse sageli post-minimalismi ning Kölni koolkonnaga, kuhu kuulusid ka tema kaasaegsed Walter Zimmermann, Gerald Barry ja Clarence Barlow. Jaapani ühe mõjukama nüüdishelilooja Toshio Hosokawa loomingus on üks põhiteemasid vesi, mis avaldub ka tema lugude pealkirjades, näiteks 1996. aastal komponeeritud orkestriteoses „Seascapes of Fukuyama“.

Esiettekandes kõlab kontserdil noore Šveitši helilooja ja videokunstniku Jannik Gigeri uudisteos „Came Adrift“.



Stuudios on Johanna Mängel.