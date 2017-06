NYYD-muusika

Leedu Muusika Infokeskuse kogumik "Zoom In 9" esitleb uut muusikat Leedu nüüdisheliloojatelt. Saates kõlavad 1970. aastatel sündinud heliloojate Vaida Striaupaite-Beinariene, Marius Baranauskase ja Ramunas Motiekaitise instrumentaalteosed aastatest 2010-2011.

Vaida Striaupaite-Beinariene improvisatoorsest muusikast ning aleatoorikast lähtuv "Impro" on kirjutatud kahele oboele, oboe d'amore'le, inglissarvele, fagotile ja löökpillidele ning selles vahelduvad soolo ja ansambli osad. Marius Baranauskase "The Trapezium" kümnele instrumendile on inspireeritud taevakehadest. Ramunas Motiekaitise staatiline sümfooniaorkestriteos "Insects' Steps" on saanud pealkirja Läti luuletaja Uldis Berzinši loomingust.



Stuudios on Johanna Mängel.