NYYD-muusika: Erkki-Sven Tüüri uus autoriplaat

Nädalapäevad tagasi Soome plaadimärgi Ondine all ilmunud helilooja Erkki-Sven Tüüri uuele autoriplaadile on salvestatud Klarnetikontsert “Peregrinus Ecstaticus” (“Ekstaatiline palverändur”), mis kirjutatud Soome Raadio tellimusel ning mille esiettekanne toimus 2013. aasta septembrikuus Helsingi Musiikkitalos Hannu Lintu esimesel kontserdil Soome Raadio sümfooniaorkestri peadirigendina.

Teoses soleerib esmaettekande teinud klarnetivirtuoos ning Soome Raadio sümfooniaorkestri esiklarnetist Christoffer Sundqvist.

Lisaks kõlab plaadil Tüüri orkestriteos “Le poids des vies non vécues” (“Elamata elu paine”), mis mõeldud mälestama nii Vabadussõjas langenuid kui I maailmasõjas hukkunuid.

Albumi lõputeos on Topeltkontsert viiulile ja klarnetile pealkirjaga “Noesis”, kus soleerivad Christoffer Sundqvist ning nimekas Soome viiuldaja Pekka Kuusisto.

Soome Raadio sümfooniaorkestrit juhatab dirigent Hannu Lintu, kes alustas tööd orkestri peadirigendina hooajast 2013/2014.

“Soome Raadio Sümfooniaorkester on ju lõppude lõpuks üks Põhjamaade orkestrite lipulaevasid, võiks öelda, vaieldamatult Soome esiorkester ja selles mõttes on mul tõesti väga hea meel, et niisugune album on nendega ja nende peadirigendi Hannu Lintuga salvestatud,” väljendas oma seisukoha Erkki-Sven Tüür.

Erkki-Sven Tüüri uus autoriplaat ilmus 10. veebruaril Euroopas ning alates 17. veebruarist on see saadaval ka Ameerikas.

Uuest plaadist räägivad helilooja Erkki-Sven Tüür ja saatejuht Johanna Mängel.

NYYD-muusika on eetris teisipäeval, 14. veebruaril kell 21.

Kordub laupäeval, 18. veebruaril kell 16.05.