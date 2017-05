NYYD-muusika: Tagasivaade heliloojate rostrumile

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Ürituse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu (IMC). Tänavu toimus rostrum esmakordselt Sitsiilias, Palermos koostöös 400. aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini Konservatooriumiga. Kolmandat aastat toimunud eriprojekt Rostrum+ hõlmab lisaks raadiote muusikafoorumile ka koostööd erinevate konservatooriumidega, noorte heliloojate workshoppe, muusikatubasid ja kontserte.

Raadiote muusikafoorumist võttis osa 29 riik, esindatud olid Põhja- ja Baltimaad, mitmed Euroopa riigid, samuti näiteks Mehhiko, Argentiina, Austraalia ja Hong Kong. Uute tulijatena osalesid Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Konkursil tulid kuulamisele 58 heliteost, mille komponeerimisaeg jääb viimase viie aastanumbri sisse.

Rostrumi tulemused avalikustati pressikonverentsil reedel, 19. mai õhtul, mil kuulutati kahes kategoorias välja parimad ehk väljavalitud teosed (selected works) ning soovitatud teosed (recommended works). Rostrumi põhikategoorias võitis Poola helilooja Artur Zagajewski (1978) ansambliteos "brut" 11 instrumendile. Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias tunnistati parimaks soomlase Sebastian Hilli (1990) orkestriteos "Reachings". Lisaks valiti kahe kategooria peale kokku 12 soovitatud teost, mille hulka pääses ka Eestit esindanud Elis Vesiku "To become a tree". Esiletõstetud teoseid tutvustavad oma kuulajatele järgneva hooaja jooksul kõik rostrumil osalenud raadiojaamad mitmel mandril.

