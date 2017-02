NYYD-muusika. Benedict Schlepper-Connolly "The weathered stone" (Ergodos, 2016)

Noore iiri helilooja ja muusikaprodutsendi Benedict Schlepper-Connolly autoriplaat "The weathered stone" on inspireeritud saladusi täis ajaloolistest maastikest, vanadest kaartidest ja mälestustest ning looduse loomulikust ilust.

1985. aastal Iirimaal sündinud Benedict Schlepper-Connolly on õppinud kompositsiooni Trinity Kolledžis ja Haagi Kuninglikus Konservatooriumis ning täiendanud end eraviisiliselt Saksamaal ja Ameerikas. Ta on kirjutanud muusikat väga erinevatele koosseisudele: loomingunimistus on nii kammer- kui ka orkestriteoseid ning muusikat tantsuetendustele ja filmile. 2016. aastal helilooja enda plaadifirma alt ilmunud albumil kõlavad tema kolme aasta jooksul valminud kammerteosed.



