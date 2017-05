NYYD-muusika. Sebastian Fagerlund "Darkness in Light" (BIS, 2015)

Soome helilooja Sebastian Fagerlundi autoriplaadil kõlavad Viiulikontsert "Darkness in Light" ja orkestritoes "Ignite". Albumil mängib Soome Raadio Sümfooniaorkester dirigent Hannu Lintu juhatusel. Solist on viiuldaja Pekka Kuusisto.

Sebastian Fagerlundi on iseloomustatud kui post-modernset impressionisti, kelle heliteosed kujutlevad rännakut sügavamasse olemusse. Fagerlund on kirjutanud väga erinevates žanrites, alates kammerooperist ja kammermuusikast kuni sooloteosteni. Kaalukama osa tema loomingunimistust moodustavad orkestriteosed ja instrumentaalkontserdid.



Helilooja uuel autoriplaadil kõlab 2012. aastal kirjutatud Viiulikontsert "Darkness in Light", mis pühendatud säravale viiulivirtuoosile Pekka Kuusistole.

2010. aastal loodud orkestriteos "Ignite" on kantud tumedatest meeleoludest ja selle aluseks on iseäralik spiraalne vorm.



