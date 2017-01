NYYD-muusika. Ensemble Phoenix Basel

1998. aastal tegevust alustanud Ensemble Phoenix Basel on algusest peale keskendunud vaid nüüdismuusika esitamisele ning mänginud sealjuures olulist rolli oma kodulinna kultuurielus ja selle kujundamisel. Ansambel peab eeskätt oluliseks uudisteoste esiettekandeid ja noorte heliloojate tunnustamist.

Paindliku suurusega ning vajadusel lausa orkestri mõõtu ansamblile panid aluse šveitsi päritolu dirigent ja pianist Jürg Henneberger, flötist Christoph Bösch ning löökpillimängija Daniel Buess. Tänaseks on Ensemble Phoenix Basel üks tähtsamaid nüüdismuusikakollektiive Šveitšis, kes saavutanud ka rahvusvahelise tuntuse.



Ensemble Phoenix Baseli esituses kõlab austria helilooja Georg Friedrich Haasi teos "Aus. Weg" kümnele instrumendile ning Šveitši autori Nadir Vassena altsaksofonile ja ansamblile loodud "Materia oscura". Esiettekandele tuleb sakslase Detlev Müller-Siemensi "Subsong 1".



Kontsert on salvestatud 17. aprillil 2016 Baselis, Gare du Nord'i kultuurikeskuses.



Stuudios on Johanna Mängel.