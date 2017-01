Philip Glass saab 80 ja raadio tähistab muusikaga

Ameeriklane Philip Glass on olnud väga viljakas helilooja, kelle loomingulises pärandis on ulatuslik nimekiri nii ooperitest, sümfooniatest, kontsertidest, filmimuusika partituuridest kui ka sooloklaveripaladest.

Glass on avardanud ooperi-, orkestri- ja kammermuusika piire ning teinud koostööd popmuusika artistidega, ületades seeläbi lõhe tõsise ja kergemuusika vahel.

Ennast nimetab ta eeskätt teatriheliloojaks, mitte minimalistiks, milleks teda tihti tituleeritakse.

Philip Glass jõudis muusika juurde tänu raadioparandajast isale, kes tõi koju kuulamiseks erinevaid plaate.

Nii tutvus ta juba noorelt Beethoveni kvartettide, Schuberti sonaatide ja Šostakovitši sümfooniatega, mängis mõnda aega ka flööti, kuid õppis seejärel ülikoolis hoopis matemaatikat ja filosoofiat, tegeles kõrvalt klaveriga ning teenis elatist lennujaamas pagasit laadides.

Glassi muusika kõlas kontserdisaalis esmakordselt juba 1960. aastatel.

Helilooja esimesed suured tööd on pärit aga 1970ndatest, teiste hulgas uuenduslik ooper “Einstein on the Beach”.

Saates kõlavad katkendid Philip Glassi ooperitest ‟Einstein on the Beach” ja ‟Akhnaten”, kammerooperist ‟Hydrogen Jukebox” (Allen Ginsbergi libretto) ning melodraamast ‟1000 Airplanes on the Roof”.

Lisaks tulevad ettekandele Glassi ‟Metamorphosis” ja ‟Songs from Liquid Days” ning muusika filmist ‟The Hours”.

NYYD-muusika õhtu Philip Glassiga teisipäeval, 31. jaanuaril kell 21.

Kordub laupäeval, 4. märts kell 16.

Saatejuht on Johanna Mängel.