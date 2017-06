NYYD-muusika. Julia Wolfe - Steel Hammer*

Ameerika helilooja Julia Wolfe omanäolises loomingus põimuvad minimalismi korduvad rütmimustrid, rokkmuusikale iseloomulik energia ja klassikalised muusikavormid. Tema ulatuslik vokaalinstrumentaalteos „Steel Hammer“ on inspireeritud Aafrika-Ameerika rahvuskangelasest John Henryst.

Julia Wolfe Pulitzeri auhinnale nomineeritud teose esitab uue muusika ansambel Bang on a Can All-Stars. Solistid on lauljad Emily Eagen, Katie Geissinger ja Molly Quinn.



Kontsert on salvestatud 14. oktoobril 2014. aastal New Yorgis, Brookfield Place'i Talveaias.



Stuudios on Johanna Mängel.