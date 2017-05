NYYD-muusika. Eesti heliloojad tänavusel rostrumil

Sel nädalal toimub Sitsiilias, Palermos 64. rahvusvaheline heliloojate rostrum. Eestit esindavad sel korral Elis Vesik ansambliteosega "To become a tree" ning Marianna Liik teosega "Motion in Oscillating Fields" orkestrile ja elektroonikale.

Elis Vesiku „To become a Treeˮ vaatleb igapäevaelu tehnoloogilise singulaarsuse ja biootilise kriisi taustal. Keskkonna monitoorimise ning isegi taasloomisega tegeletakse meie ümber iga päev, ometi on keerulisem kui kunagi varem hoida ökosüsteemi tasakaalu selle kõige lihtsamatest alustest lähtuvalt. Teos kõlas esiettekandes 2016. aasta augustikuus Viinis, Arnold Schönbergi Keskuses. Teose esmaettekandja oli Ensemble Fractales, kes mängis ka Eesti esiettekandel 25. oktoobril 2016 Tallinnas, Hopneri majas, rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil AFEKT.

Marianna Liiki orkestrile ja elektroonikale loodud „Motion in Oscillating Fields“ tuli esiettekandele 25. veebruaril 2017 Estonia kontserdisaalis ERSO ja dirigent Olari Eltsi esituses. Teost „Motion in Oscillating Fields“ võib iseloomustada kui üht teekonda läbi erinevate kõlaväljade või kõlaruumide, mis muunduvad ühest teise sujuvalt või kontrastselt. Kõlaväljade loomise aluseks on olnud komponeerimise algusest peale võnkumise kujund. Erineva tiheduse ja iseloomuga ning erinevas suunas kulgevad võnkumised esinevad korrapäraste kui ka juhuslikumate mustritena.

Saatejuht on Johanna Mängel.