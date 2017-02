NYYD-muusika. Pierre Jodlowski klaveripalade tsükkel "Séries"

Poola juurtega prantsuse helilooja ja helikunstnik Pierre Jodlowski on sündinud 1971. aastal Toulouse's, Prantsusmaal. Ta on üks silmapaistvamaid prantsuse nüüdisheliloojaid, kelle muusikat esitatakse üle kogu maailma. Jodlowski värvikad heliteosed on leidnud koha ka kaasaegse muusika tippansamblite repertuaaris nagu näiteks Ensemble Intercontemporain, Ictus, New Ensemble Modern, Ars Nova jt. Jowdlowski katsetab kompositsiooni, improvisatsiooni, esitluskunsti ja heliinstallatsioonide piirimail. Eelkõige on ta tuntud elektroakustilise muusika loojana.



Klaveripalade tsükkel "Séries" on salvestatud 10. mail 2015 rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil Les Amplitudes.



