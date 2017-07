NYYD-muusika. Tagasivaade tänavusele heliloojate rostrumile

15.-19. maini toimus Sitsiilias, Palermos 64. rahvusvaheline heliloojate rostrum. Võiduteosed, kokkuvõtted toimunust ja muljeid kohapealt.

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Ürituse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu (IMC). Rostrum toimus tänavu esmakordselt Sitsiilias, Palermos koostöös 400. aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini Konservatooriumiga. Raadiote muusikafoorumist võttis osa 29 riik ning konkursile oli esitatud 58 heliteost, mille komponeerimisaeg jäi viimase viie aastanumbri sisse.



Rostrumi põhikategoorias võitis Poola helilooja Artur Zagajewski (1978) ansambliteos "brut" 11 instrumendile. Noortekategoorias tunnistati parimaks soomlase Sebastian Hilli (1990) orkestriteos "Reachings". Lisaks valiti kahe kategooria peale kokku 12 soovitatud teost (recommended works), mille hulka pääses ka Eestit esindanud Elis Vesiku "To become a tree". Esiletõstetud teoseid tutvustavad oma kuulajatele järgneva hooaja jooksul kõik rostrumil osalenud raadiojaamad mitmel mandril.



Saatejuht on Johanna Mängel.