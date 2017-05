NYYD-muusika. Brett Deani autoriplaat

1961. aastal Brisbane's sündinud Brett Dean asus 23-aastaselt elama Saksamaale, kus temast sai viieteistkümneks aastaks Berliini Filharmoonikute vioolarühma liige. Just sel perioodil tekkis tal sügavam huvi komponeerimise vastu. Eksperimentaalsete filmi- ja raadioprojektide juurest on Dean tänaseks jõudnud orkestri- ja kammermuusika, vokaalteoste ning ooperižanrini.

Helilooja autoriplaadile on salvestatud põgenikedraamat illustreeriv Keelpillikvartett nr. 1 "Eclipse" ning Shakespeari "Hamletist" inspireeritud Keelpillikvartett nr. 2 "And once I played Ophelia". Albumi ulatuslikeim on keelpillikvintett "Epitaphs", mille viis eraldiseisvat osa on muusikalised järelhüüded lahkunud sõpradele ja kolleegidele.

Albumil mängib keelpillikvartett Doric String Quartet ning laulab sopran Allison Bell. Kaastegev on helilooja ise vioolal.

