NYYD-muusika. Windows on the World 2017

Windows on the World (Foto: rostrumplus.net)

Kõlavad 2017. aasta kevadel Palermos toimunud rahvusvusvahelise nüüdismuusika foorumi eriprojekti "Windows on the World" teosed.

Rahvusvahelise heliloojate rostrumi eriprojekt „Windows on the World“ esitleb mitme konservatooriumi üliõpilaste kompositsioone ning nende kõrval ka meie mõistes eksootilisemate heliloojate loomingut, kelle kodumaal klassikaline nüüdismuusika väga tihti või lausa mitte kunagi raadioeetris ei kõla.



Saate toimetaja on Johanna Mängel.