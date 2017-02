Ooperiõhtu: Richard Straussi koomiline “Roosikavaler”

Richard Straussi (1864-1949) koomiline ooper “Roosikavaler” valmis Hugo von Hofmannsthali libretole 1911. aastal. Esiettekanne toimus 26. jaanuaril 1911 Dresdeni Kuninglikus Ooperimajas.

Juba paar kuud pärast esietendust rändas “Roosikavaler” Milano La Scalasse, Viini Riigiooperisse Rooma Ooperiteatrisse ja mujale.

Juba helilooja eluajal oli see tema populaarseim lavateos ja on seda siiani.

“Roosikavaleriga” algas Straussi edukas koostöö libretist Hugo von Hofmannsthaliga.

Ooperi peategelane on Marschallin ehk Marssaliproua, kelle üks tuntumaid osatäitjaid on Ameerika ooperidiiva Renée Fleming, kes on seda erinevates teatrites ja lavastustes esitanud alates 1995. aastast.

Kuuldeletulev salvestus on Flemingi viimane osatäitmine Londoni Kuninglikus Ooperis.

New Yorgi Metropolitan Operas saab teda veel näha kümnes viimases etenduses.

Printsess Marie Thérèse von Werdenberg ehk Marschallin (Marssaliproua) on abielus, kuid armunud endast tunduvalt nooremasse Octaviani.

Hoolimata kirgastavast armastusest tunnetab ta, et aega ei saa peatada ning mõistes, et on sunnitud Octavianist varem või hiljem loobuma, laseb tal minna. Marschallin saadab noormehe roosikavalerina rikka, kuid tahumatu parun Ochsi noorele kihlatule kombekohast hõberoosi viima.

Noored armuvad teineteisesse ja paruni pulmaplaanid paisatakse segi.

Ooperil on kolm vaatust, mille tegevuse on lavastaja Robert Carsen paigutanud ooperi valmimise aastasse 1911.

Ooperis valitakse Octavian roosikavaleriks, kelle ülesanne on viia parun Ochsi noorele mõrsjale kihluse kinnituseks traditsiooniline hõberoos.

Libretos on sündmust käsitletud sedavõrd kujundlikult, et raske oleks pidada kirjeldatut muuks kui romantiliseks ja kauniks traditsiooniks.

Sellegipoolest on tegemist vaid Hofmannsthali lennuka fantaasia viljaga.

Osatäitjad:

* Marschallin – sopran Renée Fleming

* Sophie – sopran Sophie Bevan

* Octavian – metsosopran Alice Coote

* Parun Ochs – bass Matthew Rose

* Härra Faninal – bariton Jochen Schmeckenbecher

* Valzacchi – tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

* Annina – metsosopran Helene Schneiderman

* Itaalia laulja – tenor Giorgio Berrugi

* Marschallini kammerteener – tenor Samuel Sakker

* Faninali kammerteener – tenor Thomas Atkins

* Kõrtsmik – tenor Alasdair Elliott

* Politseinspektor – bass Scott Conner

* Notar – bass Jeremy White

* Modist – sopran Kiera Lyness

Londoni Kuningliku Ooperi koori ja orkestrit juhatab Andris Nelsons.

Etendus toimus 14. jaanuaril 2017 Covent Gardeni Kuninglikus Ooperimajas Londonis.

Stuudios on Tiina Kuningas.

Ooperi sisu

I vaatus

Marchallini magamistuba

Vürstinna von Werdenberg ehk Marschallin on veetnud öö oma noore armukese, krahv Rofrano (Octavian) seltsis.

Ootamatult saabub Marschallini maal elav onupoeg parun Ochs.

Kambrisse tormanud parun kiitleb vallutustega armurindel ning kuulutab, et naitub peatselt jõuka väikekodanlase tütre Sophie von Faninaliga.

Ta küsib Marschallinilt nõu, keda traditsioonilise hõbedast kihlusroosiga Sophie juurde saata ning vürstinna soovitab Octaviani, kes kammerneitsiks rõivastatult oma peidupaigast välja astub ja end kohe minekule asutab.

Vürstinna audientsile saabub peagi hulk kaupmehi ja linnarahvast, teiste seas ka itaalia laulja, kelle kauni aaria (“Di rigori armato”) katkestab paruni ja advokaadi kemplus Sophie kaasavara üle.

Üksi jäädes meenutab Marschallin omaenese hääbuvat noorust (“Da geht er hin”).

Octavian leiab armsama äraoleva ning tujutuna. Noormees vannub kirglikult armastust, kuid vürstinna lausub Octavianile, et kord jätab too ka tema noorema naise pärast maha.

Haavunud noormees lahkub.

Vürstinna saadab Octavianile hõberoosi.

II vaatus

Sophie kodus

Sophie ootab kihluspeo hommikul ärevusega roosikavaleri saabumist.

Sisse astub Octavian kes kingib neiule paruni nimel hõberoosi. Sophie võtab õie vastu, kuid noortes tärkavad teineteise vastu esimesest silmapilgust peale tunded. (Duett: “Wo war ich schon einmal”).

Saabub ka peigmees – parun Ochs, keda Sophie ei ole kordagi näinud.

Neiu on eaka mehe tahumatutest kommetest jahmunud ja langeb hoopis Octaviani käte vahele.

Annina ja intrigaan Valzacchi, kes seda näevad, kutsuvad paruni.

Octavian riivab rapiiriga paruni käsivart, mispeale Ochs kaeveldes tohtri järele hüüab. Segaduses Sophie teatab isale, et ei abiellu paruniga.

Ochs ravib haava parasjagu klaasi veiniga, kui ootamatult ilmub Octaviani saadetud Annina, kaasas kiri toatüdrukult, kellele parun esimeses vaatuses külge lõi, milles viimane soovib paruniga kokku saada.

Edev Ochs on neiuga kohtumise mõttest ja omaenese sarmist suisa joovastuses.

III vaatus

Kõrtsitoa privaatruum

Parun Ochs kohtub kõrtsi tagatoas toatüdrukuga, kelleks on tegelikult naiseks riietunud Octavian.

Neiuke õhutab küll mehe lootusi, kui korraga kargavad akendest ja salajastest seinapaneelidest välja hirmsad lummutised, mis paruni hirmsal kombel ära ehmatavad. Tuppa aga tormab leseks maskeeritud Annina ning nuuksub, et Ochs on tema arvukate laste isa.

Saabub korravalvur, kellele Ochs väidab, et neiu on tema kihlatu. Kohale jõuab ka tulevase väimehe käitumisest marus Faninal, kes kutsub Sophie asju klaarima.

Kohale tõtanud Marschallin seletab Ochsile, et kogu lugu on farss. Parun tunnistab lüüasaamist ning lahkub, sabas võõrastemajapidaja ning ülejäänud võlausaldajad, kes nõutavad arvete maksmist.

Octaviani ja Sophie seltsi jäänud Marschallinil ei jää üle muud, kui oma armastatud Octavian Sophie’le loovutada ning lahkub vaikselt (Trio: “Hab’ mir’s gelobt”).

Noored armunud taipavad, et nende unistus on täitunud (Duett: “Ist ein Traum”).