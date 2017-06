Ooperiõhtu. W. A. Mozart "Don Giovanni"

W. A. Mozart "Don Giovanni"

Mozarti dramma giocoso Lorenzo da Ponte libretole sisaldab tõepoolest koomiliste ja traagiliste tegevusliinide kõrval ka üleloomulikke juhtumisi. Kuulsa võrgutaja lugu on inspireerinud arvukaid kirjanikke ja filosoofe. Mozarti "Don Giovanni" kuulub ka maailma enimmängitud kümne ooperi hulka.



Teodor Currentzis salvestas Don Giovanni Tšaikovski nimelises Permi ooperi- ja balletiteatris, kus ta tegutseb kunstilise juhina aastast 2011. Currentzis on saanud tuntuks isikupäraste Mozarti-interpretatsioonidega. "Mozart on alati kaasaegne," kinnitab dirigent.

Uurali mäestik on tema arvates parim paik Mozartit salvestada. Lauljad vihkavad Currentzist tema 14-tunniste salvestussessioonide pärast, mis olevat ebainimlikud. Curentzis aga vihkab vigaseid Mozarti-tõlgendusi, mis on tasapisi röövinud helilooja muusikast selle teravmeelsuse, jõu ja kirglikkuse. "See nihe on muutnud ühe maailma parima helilooja muusika turvaliseks valikuks kohalikule kaubanduskeskusele," pahandab Currentzis. "Kas meie missiooniks on luua taust restorani või teenida heliloojat?" Tema sõnul ei saa Mozartit salvestada ilma jõulise pingutuse ja võitluseta. Currentzis on tuntuks saanud, võideldes tänapäevase tootmismentaliteediga muusikatööstuses.



Peale maailma esiettekannet Prahas aastal 1787 tegi helilooja mõningaid muudatusi Viini esiettekande jaoks, kirjutades näiteks Don Ottaviole uue aaria "Dalla sua pace"ja lisades virtuoosse Donna Elvira retsitatiivi ja aaria "Mi tradi..." nagu ka Zerlina ja Leporello dueti. Täna kõlaval salvestisel on teose Praha ja Viini versioonid kombineeritud.



Osades: Dimitris Tiliakos, Vito Priante, Myrto Papatanasiu, Kenneth Tarver, Karina Gauvin, Guido Loconsolo ja Christina Gansch.

Sony Classical plaadimärgi all ilmus album tänavu novembri alguses.



Kommenteerib Marius Peterson.