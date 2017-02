Ooperiõhtu: Muusat otsiva seikleja Hoffmanni lood

Jacques Offenbachi (1819-1880) “Hoffmanni lood” on üks omanäolisemaid oopereid kogu ooperiliteratuuris.

See on saksa juudi päritolu prantsuse helilooja Jacques Offenbachi ainuke edukas ooper ja viimane lavateos, mille lavaedu jäi tal endal paraku nägemata, Offenbach suri neli kuud enne ooperi esietendust, mis toimus 10. veebruaril 1881. aastal Opera Comiques Pariisis.

Ooperi libreto autorid on Jules Barbier ja Michel Carre ja selle aluseks on E. T. A. Hoffmanni kolm lühilugu: ‟Liivamees”, ‟Nõunik Crespel” ja ‟Uusaastaöö seiklused”.

Libretistide fantaasia viljana on Hoffmannist endast saanud ooperi peategelane.

Hoffmanni värvikas biograafia sisaldas alkoholilembust, armulugusid ja ettearvamatut käitumist, mis oli ooperiaineks igati sobiv.

Jacques Offenbach oli 19. sajandi Pariisis tuntud väga eduka kergema lavamuusika, eelkõige operetiheliloojana.

Mitmed tema operetid näiteks ‟Orfeus allimas”, ‟Ilus Helena”, ‟Pariisi elu” ja ‟Pericola”, olid tuntud kogu Euroopas ja neid kohtab teatrite mängukavades tänini.

Viimane ooper “Hoffmanni lugude” näol, jäi tal aga saatuse tahtel lõpetamata, täielikult jõudis ta valmis kirjutada vaid ooperi proloogi ja esimese vaatuse, ülejäänud kaks vaatust ja epiloogi orkestreeris Ernest Guiraud, samuti lisas ta ooperisse retsitatiivid.

Küllap seetõttu on “Hoffmanni lugudega” ka üsna vabalt ringi käidud. Kolm vaatust, milles jutustatakse kolme naistegelase Olympia, Antonia ja Giulietta lugu, on sageli muudetud ning muusikaliste numbrite esitamisjärjekorda ümber tõstetud.

Kuuldeletulev ettekanne on tüüpiline – epiloogiga algav, millele järgneb I vaatus imeilusa lauluhäälega üleskeeratavast nukust Olympiast.

Lavastaja John Schlesinger on II vaatuse kangelannaks teinud kurtisaan Gulietta ja III vaatuse peategelane on traagilise saatusega Antonia.

Iga vaatus jutustab erineva loo Hoffmanni elust. Läbi ooperi otsib poeet Hoffmann oma Muusat, otsingutel ja eksirännakutel saadab teda sõber Nicklausse.

Osatäitjad:

* Hoffmann – tenor Vittorio Grigolo

* Olympia – soprano Sofia Fomina

* Giulietta – mezzo-soprano Christine Rice

* Antonia – sopran Sonya Yoncheva

* Lindorf / Coppélius / Dappertutto /Dr Miracle – bass-bariton Thomas Hampson

* Nicklausse – metsosopran Kate Lindsey

* Luther – bariton Jeremy White

* Nathanael – tenor David Junghoon Kim

* Hermann – bariton Charles Rice

* Spalanzani – tenor Christopher Mortagne

* Schlemil – bariton Yuriy Yurchuk

* Crespel – bass Eric Halfvarson

* Ema vaim – metsosopran Catherine Carby

* Stella – sopran Olga Sabadoch

Covent Gardeni Kuningliku Ooperi koori ja orkestrit juhatab Evelino Pidò.

Etendus toimus 24. novembril 2016 Covent Gardeni Kuninglikus Ooperimajas Londonis.

Stuudios on Tiina Kuningas.