Ooperiõhtu: Mozarti suhtepundar ehk “Figaro pulm”

Mozarti ooperite populaarsuse tipus on koos “Don Giovanni”, “Cosi fan tutte” ja “Võluflöödiga” koomiline “Figaro pulm”, mis on loodud 1786. aastal Viinis.

Libreto kirjutas Pierre Baumarchais’ komöödia “Figaro pulm ehk pöörane päev” põhjal Lorenzo da Ponte.

1786. aasta 1. mail Viini õukonnateatris toimunud esietendus oli väga edukas. Aasta hiljem Prahas toimunud ettekanne tekitas aga lausa furoori.

Kirjas isale kirjeldas Mozart olukorda, mis linnas valitses: “Nad ei räägi siin millestki muust, kui ainult Figarost. Nad mängivad, laulavad ja vilistavad Figarot ja see on mulle suureks auks.”

Ooperi tegevus toimub 18. sajandil Hispaanias Sevilla lähedal ühe päeva jooksul krahv Almaviva lossis.

Osatäitjad ja esitajad on:

Krahv Almaviva – bariton Gyla Oriendt

Krahvinna Rosina – sopran Anett Fritsch

Susanna – sopran Mojca Erdmann

Figaro – bass-bariton Kyle Ketelsen

Cherubino – metsosopran Anna Bonitatibus

Marcellina – metsosopran Maria Riccarda Wesseling

Basilio – tenor Jose Manuel Zapata

Bartolo – bass Valeriano Lanchas

Barbarina – sopran Rocio Martinez

Antonio – bass Roberto Accuso

Kohtunik – tenor Vincenc Martinez

Gran Teatre del Liceu koori ja orkestrit juhatab Josep Pons.

Etendus toimus 12. novembril 2016 Gran Teatre del Liceu’s Barcelonas.



Sisu:

I vaatus:

Hommik krahv Almaviva lossis. Toapoiss Figaro mõõdab temale ja toatüdruk Susannale antud tuba, sest ees on nende pulmapäev ja krahvi heldusest on neil nüüd koht kus koos olla.

Susanna püüab lihtsameelsele Figarole selgitada, et krahv andis neile toa enda ruumide kõrval tagamõttega. Kuna krahvi tunded krahvinna vastu on jahenenud, tahab ta taastada esimese öö õigust.

Pulmi püüab takistada ka majapidajanna Marcellina, kellelt Figaro kunagi raha laenas. Nüüd peab ta võla tagasi maksma või siis Marcellinaga abielluma.

Seda fakti kustutakse tunnistama doktor Bartolo, kel on samuti Figaroga kana kitkuda, sest kunagi ajas nutikas toapoiss Figaro nurja tema abielu Rosinaga, kellest sai hoopis krahvinna Almaviva.

Pärast Susanna ja Marcellina tüliduetti astub mängu paaž Cherubino, kes palub Susannalt krahvi meelepaha ja karistuse eest kaitset.

Nimelt tabas krahv ta koos aednikutütre Barbarinaga.

Tegelikult kuulub Cherubino süda aga hoopis krahvinnale, keda ta lausa jumaldab.

Edasi järgneb kuulus stseen Susanna toas, kus Cherubino end krahvi eest peidab. Olukorra muudab koplitseeritumaks see, et ka krahvil tuleb end peitma hakata, kuna ta ei soovi, et intrigaanist muusikaõpetaja Basilio teda Susanna toas kohtaks.

Tulebki Basilio, kelle jutt keerleb nii krahvinna ja Cherubino, kui ka Susanna ja krahvi suhete umber.

Krahv ei suuda seda taluda ja tuleb peidupaigast välja. Juhuslikult leiab ta ka Cherubino peidukoha, kelle ta jalamaid oma rügementi aega teenima saadab.

Sündmuspaigale saabub ka Figaro koos teiste teenijatega, kes on tulnud krahvi tänama selle eest, et ta kunagi krahvinnaga abielludes esimese öö õiguse ära kaotas ja et ta siiski loobub mõttest vana tava uuesti taastada.

Kaval Figaro palub krahvil asetada Susanna pähe pruudipärg. Krahvil ei jää üle muud, kui Figaro ja Susanna paariminekuks oma õnnistus anda.

Cherubino saab aga Figarolt esimese õppetunni selle kohta, kuidas end sõjaväljal üleval pidada.

II vaatus:

Hommikust on saanud keskpäev.

Krahvinna istub oma toas ja mõtiskleb armastuse kaduvuse üle. Õnnetu naine soovib, et tema mehe jahtunud kirg taas tärkaks.

Koos Susanna ja Figaroga otsustab ta mehele õppetunni anda. Nad kirjutavad kirjakese, kus krahvi Susannaga kohtama kutsuvad, kuid Susanna asemel peab kohtama minema naiseriietes Cherubino.

Samal ajal on krahvinna samuti samas kohas ja samal ajal kellegiga kokku saamas.

Cherubino, kes enne sõttaminekut krahvinnaga jumalaga jätma tuleb, riietatakse Susanna kleiti. Kuna krahvil on asja oma abikaasa tuppa, peab vaene Cherubino jälle kappi peitu pugema.

Krahv kes taipab, et tema eest midagi varjata püütakse, muutub armukadedaks ja on äärmiselt üllatunud, kui oletatava armukese asemel leiab ta naise riidekapist Susanna, kes on jõudnud Cherubinoga kohad vahetada.

Cherubino hüppab aknast alla ja põgeneb.

Tuleb Figaro ja teatab kõigile, et pulmadeks on kõik valmis, kuni tuleb aednik Antonio, kes väidab, et nägi äsja kedagi aknast välja hüppamas.

Tal on kaasas kirjake, mille ta rikutud lillepeenrast leidis. Figaro ütleb, et tema oli see kes aknast välja hüppas, kuid kiri olevat Cherubino oma.

Segadustel ei näi lõppu tulevat. Saabuvad Bartoli, Basilio ja Marcellina, kellel on kaasas võlakiri, mis kohustab Figarot Marcellinaga abielluma, kui ta võlga ära maksta ei suuda.

Enam hullemaks minna ei saa!

Olukord ei lahene veel ka ulatuslikus finaalis, kus kõik tegelased sasipundart lahti püüavad harutada.

III vaatus:

Sündmused jätkuvad pärastlõunal lossi aias.

Susanna küsib krahvilt talle lubatud kaasavara, et Figaro saaks oma võla Marcellinale ära maksta, kuid krahv leiab, et Figaro peab Susanna asemel abielluma hoopis Marcellinaga.

Ta on nõus Susannale raha andma juhul, kui neiu temaga õhtul kohtama tuleb. Susanna nõustub ja sosistab Figarole, et asi laabub.

Krahv näeb nende kudrutamist pealt ja raevub: ta ei saa leppida sellega, et ta teenijad on õnnelikud siis kui tema seda pole. Ka krahvinna annab tunnetele voli – kuhu on jäänud ühised õnnehetked, armastus ja rõõm?

Kuid saatuse keerdkäigud on kummalised – selgub, et Figaro on Marcellina ja Bartolo imikueas röövitud poeg. Ootamatult lapsevanemateks saanud vanapaar otsustab koos poja pulmadega ka enda pulmi pidada ja krahv ulatab pruudipärjad mõlemale paarile ning kõlab leppimissekstett.

Krahvinna kutsub kirjakeses krahvi õhtul aeda kohtama. Krahv teab, et kohtub Susannaga, seega peavad krahvinna ja Susanna kleidid ära vahetama, et krahv krahvinnat Susannaks peaks.

Pärast seda tulevad teenijad lilledega, teiste seas on ka tütarlapseriietes Chrubino, kes on leidnud uue kallima-aednikutütar Barbarina, ka nemad paluvad krahvilt luba abiellumiseks.

Lõpuks saabub ka Figaro ja laulatustseremoonia võib alata.

Üldises sagimises vahetatakse ka kirjakesi, milles õhtusi kohtamisi planeeritakse.

IV vaatus

On õhtu.

Lossipargi varjulises hämaruses kohtab Figaro aednikuneiu Barbarinat, kes otsib kadunud juuksenõela, mis tuleb koos kirjaga krahvi käsul Susannale viia, kellele see oleks kohtamaminemise märgiks.

Figaro arvab, et Susanna tahab teda krahviga petta ja jääb aeda varitsema.

Krahvinna kleiti riietunud Susanna tulebki, Susanna kleiti kandev krahvinna on samuti kohal. Krahv kohtubki oma naisega, keda ta ekslikult Susannaks peab.

Näiline truudusetus laseb olukorral vaatamata pikantsusele siiski moraalsuse piiridesse jääda.

Lõpuks leiab igaüks oma õige partneri ja pöörasele päevale järgneb kõigi osapoolte jaoks õnnelik öö.