Ooperiõhtu: Neeme Järvi Metropolitan Operas

Ainsa eesti dirigendina on Neeme Järvi juhatanud etendusi maailma ooperimekas New Yorgi Metropolitan Operas. Vahendame ooperi "Jevgeni Onegin" haruldase helisalvestuse 1979. aastast maestro Neeme Järvi erakogust.

Pjotr Tšaikovski ooperi “Jevgeni Onegin” aluseks on Aleksander Puškini värssdraama mille põhjal helilooja ise koostöös Konstantin Šilovskiga libreto kirjutas.

Autorid nimetasid seda lüürilisteks stseenideks, mis jagunevad seitsmeks pildiks.

Tšaikovski valis oma teose esmaesitajateks noored Moskva konservatooriumi üliõpilased, kuna ta leidis, et tema lavateos, milles puuduvad ooperile omased efektsed ja dramaatilised stseenid, peaks kõlama ilma paatoseta, lihtsalt ja siiralt.

“Jevgeni Onegini” esietendus toimus 17. märtsil 1879. aastal Moskvas.

Tänaseks on “Jevgeni Onegin” maailmas enim lavastatud Tšaikovski ooper.

New Yorgi Metropolitan Operas juhatas sel ajal veel ENSV dirigent Neeme Järvi 1979. aasta seitset “Jevgeni Onegini” etendust.

1986. aastal lisandus sellele Modest Mussorgski ooper “Hovanštšina” ja jätkus pikaajaline koostöö paljude Ameerika orkestritega.

Dirigendi sõnul avas just “Jevgeni Onegini” edukas juhatamine ooperimaailma mekas New Yorgi Metropolitan Operas, talle 1980. aastal tee vabasse maailma.

Ooperi tegevus leiab aset 19. sajandi alguses Venemaal Larinite mõisas, kus välismaalt naasnud nimitegelane kohtub mõispreilide Tatjana ja Olgaga ning Peterburis vürst Gremini lossis, pärast seda, kui Onegini poolt hüljatud Tatjanast on saanud suurilmadaam.

Mõlemal kohtumisel on fataalsed tagajärjed kõigile osapooltele.

Esitavad:

Jevgeni Onegin – Lenus Carlson

Tatjana – Teresa Kubiak

Lenski – Nicolai Gedda

Olga – Mariana Paunova

Gremin – Paul Plishka

Larina – Jean Kraft

Filippjevna – Batyah Godfrey

Triquet – Andrea Velis

Zaretski – Andrij Dobrioansky

Metopolitan Opera koori ja orkestrit juhatab Neeme Järvi.

Salvestatud 14. aprillil 1979 New Yorgi Metropolitan Operas.

Lindistus on pärit dirigendi erakogust.

Kuulata saab ka Neeme Järvi meenutust aastatetagustest etendustest.

Saate koostab Tiina Kuningas.