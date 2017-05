(Foto: Creatice commons images)

Ooperiõhtu. 17. sajandi populaarseim ooper, Cavalli "Jason"

Francesco Cavalli "Jason" (Il Giasone) sisaldab inimlike emotsioonide värvikat muusikalist mosaiiki - armastust ja vihkamist, armukadedust ja leppimist.

Francesco Cavalli (1602-1676) ooperi "Jason" nimitegelane on antiikmütoloogiast tuntud argonautide juht, kes leidis nõid Medea abil kuldvillaku. Ooper keskendub Jasoni ja Medea armastusloole, kuid selles leidub ka palju koomilisi elemente. Giancino Andrea Cicognini libreto aluseks on Apolloniuse "Argonautica", teose esietendus toimus Veneetsia karnevali ajal 5. jaanuaril 1649. aastal Teatro San Cassios Veneetsias ja jõudis sealt kiiresti ka teiste Itaalia teatrite lavadele. Tänapäeval esitatakse seda ooperit siiski suhteliselt harva.



Esitavad Valer Sabadus (Jason), Kristina Hammarström (Medea), Kristina Mkhitaryan (Isifile, Päike), Günes Gürle (Besso), Raúl Giménez (Egeo), Willard White (Oreste), Migran Agadzhanyan (Demo), Dominique Visse (Delfa), Mariana Flores (Alinda), Mary Feminear (Amore).

Genfi Rahvusooperi koor ja Capella Mediterranea Leonardo García Alarcóni juhatusel.



Etendus toimus 3. veebruaril 2017 Genfi Rahvusooperis.



Stuudios on Tiina Kuningas.