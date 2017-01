Ooperiõhtu: Lendav Hollandlane Helsingist

Richard Wagneri esimene meistriteos jutustab neetud laevamehest, kelle igavesest seilamisest võib päästa vaid truu naise armastus.

Heinrich Heine jutustusel “Härra Schnabelewopski memuaarid” põhinev teos on saanud ainese stiilipuhtast müüdist.

Üks meie aja silmapaistvamaid lavastajaid Kasper Holten uurib, mida räägib see lugu meile tänapäeval.

Soome Rahvusooperi lavastuses on peaosades Johan Reuter ja Camilla Nylund.

Lugu mereavarustes ekslevast müütilisest meremehest, kes igatseb truud armastust ja lunastust oma pattudele, hakkas 26-aastase Wagneri peas kuju võtma siis, kui ta pidi üle tormise mere Riiast Norrasse põgenema.

Sellest loost leiab Wagner ka oma hilisemate ooperite lemmikteema – lunastus läbi truu armastuse.

Sarnaselt Faustile ja Don Juanile on Hollandlase saatuseks pidev otsimine, sest ta ei rahuldu olemasolevaga.

Kui Faust januneb eeskätt teadmiste ja Don Juan naiste järele, siis Hollandlane esindab kaasajale omast ülemäärast enesekesksust.

Wagneri teoste hulgas tundub just “Lendav Hollandlane” vaatavat eeskätt tulevikku.

27-aastaselt Taani Kuningliku Ooperimaja kunstiliseks juhiks saanud Kasper Holten töötas viis aastat ka Covent Gardenis.

Lendava Hollandlase kohta on tal oma kindel nägemus – ta ei soovi küll Wagneri kirjutatut muuta, vaid tuua helilooja mõtted esile.

“Ooperiajalugu on täis teoseid, milles naine peab surema, et mees saaks vabaks,” mõtiskleb Holten.

Tänapäeva maailmas on naise ja mehe vaheline tasakaal teistsugune. Naispeategelast ei näe Holten vaid ohvrina.

“Soovin küsida, kes on õigupoolest Senta, missugune on tema saatus.”

Soome Rahvusooperi orkestrit juhatab Ameerika päritolu dirigent John Fiore, kes lõpetas aastal 2015 töö Norra rahvusooperi muusikalise juhina, kus ta muuhulgas dirigeeris ka Jüri Reinvere ooperi “Peer Gynt” maailmaesiettekannet.

Lendava Hollandlase osas on Kopenhaageni Kuningliku Teatri Wagneri-bariton Johan Reuter.

Sentat laulab maailmakuulsaks lüürilis-dramaatiliseks sopraniks saanud soomlanna Camilla Nylund.

Norra kapteni Dalandi rollis on bass Gregory Frank.

Erikut esitab tenor Christian Juslin.

Wagneri “Lendav Hollandlane” kõlab Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 19.

Stuudios on Anne Prommik.

.