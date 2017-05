(Foto: Creatice commons images)

Ooperiõhtu. Odysseuse kojutulek

Tänavu möödub 450 aastat Claudio Monteverdi sünnist. Klassikaraadio eetris kõlavad Ooperiõhtus sel puhul kõik kolm säilinud Monteverdi ooperit.

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) „Odysseuse kojutulek“ (1640)



17. sajandi kolmekümnendate aastate lõpus avati Veneetsias mitu ooperimaja. Uus, barokiesteetikast sündinud muusikažanr muutus nüüd kättesaadavaks kuulajatele ka väljaspool õukonda ja aadlipaleesid. Ooperipioneer Monteverdi oli juba oma seitsmekümnendates aastates, kuid tema panus Veneetsia ooperielus neil aastail oli märkimisväärne. Teatro San Moise sissepühitsemiseks redigeeris ta "Arianna". Teatro Santi Giovanni e Paolos tuli lavale tema "Odysseuse kojutulek". Monteverdi teine Veneetsia ooper "Le nozze d’Enea in Lavinia" on läinud kaduma. Kolmas, "L’incronazione di Poppea" (Poppea kroonimine), mida mängiti samas Teatro Santi Giovanni e Paolos, jäi aga helilooja hiilgavaks luigelauluks.



Pärast esietendust mängiti "Odysseuse kojutulekut" järgmisel hooajal Bolognas ja siis uuesti Veneetsias. Arvatavasti esitati seda veel 17. sajandi lõpus Viini keiserlikus õukonnas. Ooper taasavastati alles eelmise sajandi seitsmekümnendatel aastatel, mil teda esitati Viinis ja Glyndeourne’i festivalil.



"Odysseuse kojutuleku" libreto autor on Giacomo Badoaro. Ooper põhineb Homerose "Odüsseial" ning jutustab Odysseuse kojupöördumisest pärast pikki Trooja sõjajärgseid eksirännakuid. Kuningas leiab eest nurjatud kosilased oma kuninganna Penelopet ahistamas, kuid kuningliku paari mõlemapoolne meelekindlus ja voorused ületavad reetmise ja pettuse.



Esitavad: Gloria Banditelli (Penelope), Furio Zanassi (Odysseus), Maria Cristina Kiehr (Minerva ja Fortuna), Jean-Paul Fouchécourt (Telemachos), koor Antonio Il Verso ja ansambel Elyma Gabriel Garrido juhatusel. (Accent 1998)



Stuudios on Robert Staak.