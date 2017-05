Ooperiõhtu. Ponchielli ainus ajaproovile vastu pidanud ooper

Itaalia helilooja Amilcare Ponchielli looming oli tema eluajal väga populaarne, kuid muusikaajalukku jäädvustas ta oma nime just ooperiga "La Gioconda". Siit on pärit ka ülipopulaarne "Tundide tants" ja tenori aaria "Cielo e mar". Ooperi tegevus toimub Veneetsias. Peategelane on tänavalauljanna Gioconda, kes loobub armsamast, et päästa ema elu.



Ooperi esiettekanne toimus 8. aprillil 1876 Milano La Scalas.



Esitavad Elena Mikhailenko, Maria Streijffert, Insung Sim, Géraldine Chauvet, Paulo Ferreira, Fredrik Zetterström, Eric Roos, Malmö ooperi koor, lastekoor ja orkester Alberto Hold-Garrido juhatusel.



Etendus toimus 25. märtsil 2017 Malmö ooperis.



Stuudios on Tiina Kuningas.