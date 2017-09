Ooperiõhtu: Szymanowski poeetiline “Kuningas Roger”

Ooperi finaalis taassündi kogevat peaosalist kehastab karismaatiline Ameerika bariton, filmistaarilik Thomas Hampson.

Üllatavalt ei kanna Poola olulisemaid lavateoseid ühegi selle riigi ajaloolise valitseja nime.

Ooper kujutab ühe 12. sajandi Sitsiilia kristliku kuninga kohtumist karjusest jutlustajaga, kelle lummavad jutud armastusest ja hedonismist panevad riigipea ning tema kaasa kõigest ühe öö jooksul oma seniseid tõekspidamisi muutma.

Sümboolselt kirikliku tseremooniaga algava ooperi lõpus järgneb kuninga õukond karismaatilisele ebajumalale ja kuningal ei jää üle muud kui kõrvale astuda.

Peale teose Eesti esiettekannet Saaremaa ooperipäevadel 2016 kirjutas Alvar Loog Postimehes:

“Szymanowski muusika, mille komponeerimisest möödub peagi sajand, kujutab enesest huvitavat ja suhteliselt isikupärast sümbioosi romantismist ja modernismist. Liikudes Richard Wagneri, Richard Straussi ja Béla Bartóki muusikadraamade kiiluvees, on ka “Kuningas Rogeri” helipilt kogu oma meloodilisuse ja kõlarikkuse juures ühtaegu ülimalt dramaatiline, ekspressiivne, ekstaatiline ja hüpnootiline.

Ooperi finaalis teeb peategelasest kuningas läbi vaimse taassünni. Kohtumõistjast saab vabatahtlikult kohtualune, valitsejast palverändur.

Riigijuht hülgab oma senise vaimse tarkvara ning lahkub troonilt – otsekui külatüdruk, kes läheb isatalu jättes varahommikul vargsi kas mustlaslaagri või rändtsirkusega kaasa, lootuses võita omale seeläbi mitte niivõrd uut maailma, vaid eelkõige uut iseennast.”

Helilooja nõbu Jarosław Iwaszkiewiczi libretole loodud lavateose teema on ratsionaalse ja korrastatud maailmanägemuse vastandumine inimese sügavama loomuse: instinktide ja ihadega.

Ooper arutleb usu ja sallivuse ning viimasega kaasneva vastutuse teemadel.

Muusikas võib kuulda post-wagnerlikku helikeelt, milles kajaks otsekui Richard Straussi pikki ja tunglevaid fraase.

Ooperi silmapaistvamad rollid ongi apolloonlike ideaalide järel kõndiv Kuningas, mida laulab Ameerika bariton Thomas Hampson, tema truu kaaslane õpetlane Edrisi (Philip Langridge) , kuninganna Roxana (Elzbieta Smytka) ja karismaatiline prohvet Karjane (Ryszard Minkiewicz) , kelle järel kõnnivad vaba armastust pooldavad jüngrid. ‘

Birminghami Linna Sümfooniaorkestrit juhatab Sir Simon Rattle.

Szymanowski “Kuningas Roger” on pigem nietzschelik kangelane, kes suudab oma ihasid kontrollida.

Ooperi läbivaks jooneks on teda piinavad kõhklused, mida illustreerib imekaunis hilisromantiline muusika.

Autori enese sõnul võib teose mõtestamiseks leida vihjeid ka tema enese elust.

Szymanowski ei teinud saladust oma meestelembusest, ta on isegi kirjutanud kreeka stiilis armastuse teemalise romaani “Ephebe”, mille tekst on tänaseks hävinud.

Eelmise sajandivahetuse aristokraatide haridus võimaldas neil oma ihasid väljendada ülipoeetilises, ebamääraselt dekadentlikus sõnaseades.

Veidi liialdavalt allegroorilises vormis on ka ooperi libreto, mille aluseks olevat mõistujuttu see siiski arusaadavalt jutustab.

Kuningas Roger esietendus Varssavi Suures Teatris 19. juunil 1926.

Ooperi tegevus toimub 12. sajandil Sitsiilias ühe öö jooksul päikeseloojangust koiduni.

I

Rahvas nõuab, et kuningas Roger karistaks mägedest saabunud noort Karjast, kes inimesi oma jumalavallatute juttudega segadusse ajab.

Peale karjasega kohtumist lubab kuningas küll noormehel lahkuda, ent nõuab, et viimane naaseks õhtul, et lasta enda üle kohut mõista.

II

Ärev ja hirmul Kuningas ootab Karjase saabumist.

Kuninganna Roxana laulab hällilaul. Ta loodab, et Roger leebub ja halastab kummalisele noormehele.

Kuninga ja Karjase taaskohtumisel saab alguse vaimne kahevõitlus, mille kaotab Roger.

Enamgi veel – Kuninga silme all lahkub ka tema abikaasa koos teistega, järgnedes Karjasele mägedesse.

III

Palverändur Roger ja tema truu nõunik Edrisi saabuvad Karjase-Dionysose auks korraldatavale rituaalile.

Roxana vastab oma abikaasa kutsele, kuid Roger mõistab, et on naise igaveseks kaotanud.

Kuulates Karjase meelitusi ning üleskutset koos teistega püha tule ümber tantsida, mõistab Roger, et tema maailmas pole uuele jumalale kohta.

Tõusva päikese esimestes kiirtes toimub kuninga vaimne kirgastumine ja Roger laulab ülistuslaulu päikesele.

Kuningas Roger pole niivõrd karakterite, kui ideedeooper.

Osades:

Kuningas Roger – Thomas Hampson

Roxana - Elzbieta Smytka

Edrisi – Philip Langridge

Karjane - Ryszard Minkiewicz

Piiskop – Robert Gierlach

Diakoness – Jadwiga Rappé

Hääl 1 – Lisa Milne

Hääl 2 – Andrew Burden

Birminghami Linna Sümfooniaorkester ja Sümfooniakoor

Dirigent Sir Simon Rattle

Salvestatud plaadifirmale EMI Classiscs Birminghami Kontserdisaalis aastal 1998.

Kommenteerib Anne Prommik.



