Ooperiõhtu: Cavalli “Hipermestra” dilemma

17. sajandi Veneetsias polnud Francesco Cavallil ees ühtki traditsiooni, mida järgida – alles oli avatud üks maailma esimesi avalikke ooperimaju.

Ta andis oma viljakale kujutlusvõimele vaba voli, et uhiuue kunstivormiga eksperimenteerides luua meloodiliste aariate, erksate tantsurütmide ja mütoloogiliste lugudega mahlakalt koomiline Veneetsia ooperistiil.

Nagu enamik Cavalli oopereid, vajus ka Hipermestra unustusehõlma, et nüüd taas Sussexis Valgustusajastu orkestri ja parimate barokksolistide toel ellu ärgata.

Hipermestra on lugu julgest tütarlapsest, kes oma abikaasa päästmiseks peab ohverdama oma isa.

See haruldane ooper tuli sellesuvisel festivalil Inglismaal esimest korda ettekandele.

Franceso Cavalli oopereid on Glyndebourne´i festivalil kõlanud varemgi.

Muusikaajaloolane Raymond Leppard taastas poole sajandi eest kahe ooperi, Calisto ja L’Ormindo käsikirjad, et neid saaks festivalil publikuni tuua.

Lavastaja Graham Vick armuski barokkhelilooja Franceso Cavalli muusikasse 13-aastasena Glyndebourne festivalil haruldase “L’Ormindo” lavastust vaadates.

Ligi pool sajandit hiljem on ta tagasi, et lavastada oma lemmiku ooper “Hipermestra”, mille peategelasel on keerukas moraalne dilemma.

“See teos esindab lauldud sõna kõige kõrgemas kunstilises vormis,” kinnitab Vick.

“Cavalli teosed on vaimustavad avastamata meistritööd, mis pakuvad põnevat väljakutset igale intelligentsele ja mõtlevale vaatajale, keda intrigeerivad moraaliküsimused. Need ooperid on ka muusikaliselt pingestatud ja harukordselt elavad,” ütleb lavastaja Graham Vick.

17. sajandil oli Cavalli teatrikülastajate hulgas samuti austatud ja armastatud.

Nagu ka tema õpetaja Monteverdi, näitas ta intriige, kirgi, kangelaslikkust ja eksootikat laval, kus varem võidutsesid jäigad kirjanduslikud traditsioonid.

Hipermestra võib uhkustada kõigi nende omadustega, kuid kokkuvõttes kitseneb see lugu lihtsale, kuid piinarikkale küsimusele: kas parem tappa oma armuke või võtta vastutus oma isa surma ja ka kogu linna tabava veresauna eest?

Lugu räägib Argose kuninga Danao 50 tütre abiellumisest tema venna Egitto 50 pojaga.

Danao nõuab, et tütred peavad oma abikaasad pulmaööl tapma, et täide ei saaks minna oraakli ennustus – üks Egitto poegadest saab tema mõrvariks.

Sõnakuulelikud tütred teevad, nagu kästud. välja arvatud üks – Hipermestra –, kes armub oma abikaasasse.

Luuletaja Giovanni Andrea Moniglia libretole loodud Hipermestra tuli esiettekandele Firenzes 12. juunil aastal 1658.

Glyndebourne Festivalil on etendus salvestatud tänavu 18. juunil.

Osades:

* Hipermestra – Emöke Baráth

* Linceo – Raffaele Pe

* Arbante – Benjamin Hulett

* Elisa – Ana Quintans

* Berenice – Mark Wilde

* Danao – Renato Dolcini

* Vafrino – Anthony Gregory

* Delmiro – Rodrigo Ferreira.

Valgustusajastu Orkestrit juhatab William Christie.

Orkestri kontsertmeister on Kati Debretzeni.

Lautot mängivad Elizabeth Kenny ja Sam Chapman, harfi Joy Smith ja lüürat Emilia Benjamin.

Tutvustab vanamuusikaspetsialist Robert Staak.

Eetris esmaspäeval, 16. oktoobril kell 19.

Ooper festivali kodulehel:

http://www.glyndebourne.com/tickets-and-whats-on/events/2017/hipermestra/

Ooperi kavaleht veebis:

https://www.ebu.ch/musd/327366.pdf