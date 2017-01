(Foto: Creatice commons images)

Ooperiõhtu

Oktoobrikuus toimunud Rahvusvahelise nüüdismuusikafestivali AFEKT üks külaliskollektiive oli Ensemble Adapter Saksamaalt. Taani, poola, soome ja hollandi heliloojate kõrval oli kavas ka Londonis resideeruva eesti helilooja-vabaimproviseerija Elo Masingu uudisteos.

Ensemble Adapter on Berliinis tegutsev Saksa-Islandi nüüdismuusika ansambel, mille tuuma moodustab kvartett koosseisus: Kristjana Helgadóttir (flööt), Ingólfur Vilhjálmsson (klarnet), Gunnhildur Einarsdóttir (harf) ja Matthias Engler (löökpillid). Ansambli repertuaari kuuluvad peamiselt uue muusika esiettekanded ja valitud teosed lähiminevikust.



Kavas:



* Simon Steen-Andersen - History of My Instrument

* Elo Masing - Study in Harmony (esiettekanne)

* Jarkko Hartikainen - Studies on Empathy

* Mikolaj Laskowski - Atlantis & ****

* Bart de Vrees - Zonder titel



Kontsert on salvestatud 22. oktoobril 2016 Sõltumatu Tantsu Laval.



Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.