Ooperiõhtu. Jacques Offenbach “Hoffmanni lood”

Jacques Offenbach “Hoffmanni lood”

1881 esietendunud "Hoffmanni lood" ("Les Contes d'Hoffmann") on saksa-juudi päritolu prantsuse helilooja Jacques Offenbachi (1819-1880) viimane lavateos, mille edu tal endal nägemata jäi - Offenbach suri neli kuud enne ooperi esietendust.

Jules Barbier ja Michel Carre libreto aluseks on Hoffmanni kolm lühilugu- "Liivamees", "Nõunik Crespel" ja "Uusaastaöö seiklused". Ooperis on Hoffmannist endast saanud peategelane, kes läbi ooperi otsib Muusat, lootes seda leida kolme naise: Olympia, Giulietta ja Antonia juurest. Otsingutel ja eksirännakutel saadab teda sõber Nicklausse.



Hoffmann - tenor Vittorio Grigolo

Olympia - soprano Sofia Fomina

Giulietta - mezzo-soprano Christine Rice

Antonia - sopran Sonya Yoncheva

Lindorf / Coppélius / Dappertutto /Dr Miracle - bass-bariton Thomas Hampson

Nicklausse - metsosopran Kate Lindsey

Luther - bariton Jeremy White

Nathanael - tenor David Junghoon Kim

Hermann - bariton Charles Rice

Spalanzani - tenor Christopher Mortagne

Schlemil - bariton Yuriy Yurchuk

Crespel - bass Eric Halfvarson

Ema vaim - metsosopran Catherine Carby

Stella - sopran Olga Sabadoch



Covent Gardeni Kuningliku Ooperi koori ja orkestrit juhatab Evelino Pidò.



Etendus toimus 24. novembril 2016 Covent Gardeni Kuninglikus ooperimajas Londonis.



Stuudios on Tiina Kuningas.