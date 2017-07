(Foto: Creatice commons images)

Ooperiõhtu. Jacques Offenbachi “Hoffmanni lood”

Jacques Offenbachi ainuke edukas ooper “Hoffmanni lood” on üks omanäolisemaid kogu ooperiliteratuuris. Libreto aluseks on E. T. A. Hoffmanni kolm lühilugu, milles libretistide fantaasia viljana on Hoffmannist endast saanud ooperi peategelane.

1881 esietendunud "Hoffmanni lood" ("Les Contes d'Hoffmann") on saksa-juudi päritolu prantsuse helilooja Jacques Offenbachi (1819-1880) viimane lavateos, mille edu tal endal nägemata jäi - Offenbach suri neli kuud enne ooperi esietendust.

Jules Barbier ja Michel Carre libreto aluseks on Hoffmanni kolm lühilugu- "Liivamees", "Nõunik Crespel" ja "Uusaastaöö seiklused". Ooperis on Hoffmannist endast saanud peategelane, kes läbi ooperi otsib Muusat, lootes seda leida kolme naise: Olympia, Giulietta ja Antonia juurest. Otsingutel ja eksirännakutel saadab teda sõber Nicklausse.



Hoffmann - tenor Vittorio Grigolo

Olympia - soprano Sofia Fomina

Giulietta - mezzo-soprano Christine Rice

Antonia - sopran Sonya Yoncheva

Lindorf / Coppélius / Dappertutto /Dr Miracle - bass-bariton Thomas Hampson

Nicklausse - metsosopran Kate Lindsey

Luther - bariton Jeremy White

Nathanael - tenor David Junghoon Kim

Hermann - bariton Charles Rice

Spalanzani - tenor Christopher Mortagne

Schlemil - bariton Yuriy Yurchuk

Crespel - bass Eric Halfvarson

Ema vaim - metsosopran Catherine Carby

Stella - sopran Olga Sabadoch



Covent Gardeni Kuningliku Ooperi koori ja orkestrit juhatab Evelino Pidò.



Etendus toimus 24. novembril 2016 Covent Gardeni Kuninglikus ooperimajas Londonis.



Stuudios on Tiina Kuningas.