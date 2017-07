Ooperiõhtu. Jules Massenet "Don Quichotte"

Ooperi aluseks on Muguel de Cervantese samanimeline romaan, mille põhjal Jacues Le Lorraine kirjutas näidendi “Le chevalier de la longue figure", mis on aluseks Henri Cain'i loodud ooperilibretole. Nimirolli kirjutas Massenet kuulsale vene bassile Fjodor Šaljapinile, kes oli ka selle esmaesitaja. “Don Quichotte” valmis paar aastat enne helilooja surma 1910. aastal, esietendus toimus 19. veebruaril 1910 Monte Carlos.



Nimiosas on maailmakuulus itaalia bass Ferruccio Furlanetto

Dulcinée - kontraalt Clementine Margaine

Sancho Panza - bariton Nicola Alaimo

Pedro - sopran Diana Newman

Garcias - sopran Lindsay Metzger

Rodriguez - tenor Jonathan Johnson

Juan- tenor Alec Carlson

Röövlipealik - bass-bariton Bradley Smoak

Teenijad ja röövlid: Takaoki Onishi, Emmett O'Hanlon, William Combs, Matthew Carroll, John Concepcion, Ronald Watkins.



Chicago Lyric Opera koori ja orkestrit juhatab Sir Andrew Davis.

Etendus toimus 19. novembril 2016 Chicago Lyric Opera's.



Stuudios on Tiina Kuningas.