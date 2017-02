Ooperiõhtu: Jules Massenet’ ‟Don Quichotte”

Esmaspäeval 20. veebruaril kell 19 on ooperisõpradel võimalus kuulata Chicago Lyric Opera tõlgendust idealistliku rüütli kentsakast loost. See oli prantsuse ooperimeistri Massenet viimane töö. Tutvustab Tiina Kuningas.

Ooperi aluseks on Muguel de Cervantese samanimeline romaan, mille põhjal Jacues Le Lorraine kirjutas näidendi “Le chevalier de la longue figure, mis on aluseks Henri Ceine loodud ooperilibretole.

Jules Massenet (1842-1912) nimetas oma lavateose lüüriliseks komöödiaks.

Nimirolli kirjutas ta kuulsale vene bassile Fjodor Šaljapinile, kes oli ka selle esmaesitaja.

Massenet oli Prantsusmaal heliloojana väga tuntud ja tunnustatud. Ta oli Prantsusmaa Akadeemia liige ja Pariisi Konservatooriumi professor.

Tema 25-st ooperist tuntuimad on ‟Manon”, ‟Werther” ja ‟Thais”.

‟Don Quichotte” valmis paar aastat enne helilooja surma ja selle esiettekanne toimus 19.veebruaril 1910. aastal Monte Carlos.

Jules Massenet tõi Miguel de Cervantese (1547-1616) naiivse unistaja rüütel Don Quixote ooperilavale enam kui pool sajandit enne Mitch Leigh muusikali ‟Mees La Manchast”.

Hispaania suurima kirjaniku teosest inspireerituna, kohtume ooperis ekstsentrilise idealisti ja ringirändava rüütliga, kes peab piigivõitlust tuuleveskitega ja astub välja oma südamedaam Dulcinée au eest.

Massenet muusika loob muinasjutulise atmosfääri, tuues ‟Don Quichotte” kaudu esile Hispaania- täis energiat, ilu, vaimsust ja lootust.

Nimiosas on legendaarne Itaalia bass Ferruccio Furlanetto, Sir Andrew Davis on dirigendipuldis.

Osatäitjad:

Dulcinée – metsosopran Clementine Margaine

Sancho – baritan Nicola Alaimo

Pedro – sopran Diana Newman

Garcias – sopran Lindsay Metzger

Rodriguez – tenor Jonathan Johnson

Juan – tenor Alec Carlson

Röövlipealik – bass-bariton Bradley Smoak

Lyric Opera koori ja orkestrit juhatab Andrew Davis.

Etendus toimus 19. novembril 2016 Chicagos.

Stuudios on Tiina Kuningas.