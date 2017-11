Ooperiõhtu: Võim ja armastus. Maskiball Katalooniast

See lugu on kahest kirest, mis köidavad peaaegu igaühte meist: võim ning armastus.

Lavastuse keskmes on on poliitiline vandenõu, mille juures armastus muutub peenrahaks.

Valitseja on kiindunud oma lähima liitlase ja sõbra naisesse.

Vandenõulased kasutavad selle ära ja pööravad sõbra tema vastu.

‟Maskiball” kujutab tegelikult lugu Rootsi kuninga Gustav III tapmisest ooperiteatris toimuval ballil.

Kuna see võis viia rahva ülestõusuni, keelati selline süžee 19. sajandil ära (ka Venemaal, sest Gustav oli Katariina sugulane) ja peategelase Gustavi nimi asendati krahv Riccardo nimega.

Tiiu Levald jagab selgitusi ka tsensuurijuhtumi kohta.

Osades:

tenor Pjotr Beczala – Riccardo

bariton Marco Caria – Renato, Amelia abikaasa

sopran Keri Alkema – Amelia

kontraalt Dolora Zajick – ennustaja Ulrika

koloratuursopran Elena Sancho Perez – paaž Oscar

bass Damián del Castillo – Silvano

bass Roman Ialcic – Samuel

bass Antonio di Matteo – Tom

Gran Teatre del Liceu koori ja orkestrit juhatab Verdi-spetsialist Renato Palumbo.

Ooperiõhtu on eetris 6. novembril kell 19.

Esitleb Tiiu Levald.



SISUKOKKUVÕTE

I vaatus

1. pilt

Õukond ootab Warwicki krahvi Riccardo saabumist.

Vandenõulased sepitsevad kättemaksuplaane. Ilmub Riccardo. Paaž Oscar näitab talle maskiballile kutsutavate nimekirja.

Nende hulgas on ka Amelia, Riccardo sõbra ja kaasvõitleja Renato naine, kellesse krahv on salaja armunud.

Renato hoiatab Riccardot vandenõu eest.

Kohtunik nõuab oraakli Ulrika maalt väljasaatmist, kuna too on kuulutanud krahvi mõrva.

Riccardo otsustab ennustajaga ise kohtuda.

2. pilt

Maskeeritud krahv ja tema lähikondlased saabuvad Ulrika juurde.

Sinna tuleb ka Amelia, kes otsib abi keelatud armastuse vastu.

Riccardo kuuleb tema kõnelust ennustajaga pealt.

Krahvile endale kuulutab aga Ulrika, et ta sureb sõbra käe läbi.

Sealjuures vihjab ta ka vandelnõulastele, kuid krahv ei pööra sellele tähelepanu.

Ulrika ennustab, et krahvi tapab see, kes tal esimesena kätt surub.

Samal hetkel siseneb ruumi Renato.

II vaatus

Amelia on muutnud oma välimust ja läheb võlurohu järele.

Riccardo jälitab teda, sest see on ainus võimalus naisega rääkida.

Äkki ilmub Renato ja hoiatab Riccardot vandenõulaste eest.

Riccardo läheb peitu, kuid palub enne sõpra, et see saadaks daami linna nii, et ei püüa tema isikut teada saada.

Teel kohtavad nad vandenõulasi, kes tunnevad daami ära ja naeravad Renato üle.

Viimane kutsub nad homseks enda juurde.

III vaatus

1. pilt

Renato tahab tappa Ameliat, kuid naine palub luba jätta hüvasti nende pojaga, kes toas mängib.

Seda pilti nähes lähevad solvatud mehe mõtted muudele radadele ja ta otsustab kätte maksta vaid krahvile.

Ilmuvad vandenõulased. Renato vannub poja elu nimel, et ühineb nüüd nendega.

Tõmmatakse loosi, kes peab tapma Riccardo.

Amelia, teadmata loosi sisu, tõmbab surmaloosi Renatole

2. pilt

Riccardo on otsustanud loobuda armastusest sõbra naise vastu ning saata Renato ja Amelia Inglismaale.

Kuid enne tahab ta Ameliaga maskiballil hüvasti jätta.

Isegi naise anonüümselt saadetud hoiatuskiri ei peata teda.

3. pilt

Ballil hoiatab Amelia krahvi uuesti hädaohu eest.

Samal ajal kui Riccardo teatab talle, et on otsustanud saata naise koos abikaasaga Inglismaale, läheneb neile Renato ja haavab krahvi surmavalt.

Riccardo jõuab veel vanduda, et Amelia on süütu ning andestada oma tapjatele.