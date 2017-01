Ooperiõhtu: Philip Glassi vägivallatu “Satyagraha”

Satyagraha tähendab sanskriti keeles ‟tõe vankumatust”.

Selle termini juurutas Mahatma Gandhi 20. sajandi 30ndatel aastatel India vabadusliikumise käigus, et kirjeldada oma sotsiaalpoliitilist filosoofiat ‟jõu kohta, mis sünnib Tõest ja Armastusest, või siis vägivallatusest”.

Seda mõistet kasutas ka Martin Luther King kuuekümnendatel Ameerikas kodanikuõiguste eest võideldes. Philip Glassi ooper kujutab selle liikumise sündi ja arengut muusikalis-dramaturgiliste vahenditega.

Lavateose kolm vaatust on pühendatud Lev Tolstoile, Rabindranath Tagorele ja Martin Luther Kingile.

Ooperi sanskritikeelne tekst pärineb pühakirjast – eeposest nimega Bhagavad Gita (sanskriti keeles Jumala laul).

Libreto on kokku kirjutanud Constance DeJong ja Philip Glass.

Teose kolm vaatust valgustavad põhjuseid, kuidas sai ühest tavalisest ja pigem häbelikust India advokaadist mees, kes oli valmis vabastama kaasmaalased Briti ülemvõimu alt.

Ooperi tegevus peegeldab 21 aasta pikkust perioodi vahemikus 1894-1914, mille Gandhi veetis Lõuna Aafrikas, indialaste kodanikuõiguste eest võideldes.

‟Satyagraha” oli Glassi esimene ooper, kus ta kasutas suurt keelpilliorkestrit.

Tema muusika struktuur põhineb teatavasti kordustel ja kindlasti pole see muusika lihtsalt illustreeriv, selle rütm ja intonatsioon meenutavad hindu palveid.

Mahatma Gandhi sündis 2. oktoobril 1869. Lapsena ei märgatud temas midagi erilist, kui ehk siis tavapärasest kõrgemat moraalitaju.

13-aastaselt abiellus ta omavanuse tütarlapsega ja temast sai armastav, kuid armukade abikaasa.

18-aastasena asus ta õppima Londonisse. Gandhist sai advokaat, aga ta oli kohutavalt häbelik mees, ja tema esimene kogemus kohtus oli kohutav – ta kukkus läbi, suutmata ärevuses sõnagi suust saada.

Peagi kutsus Gandhi tuttav ta Lõuna-Aafrikasse oma ettevõtet seaduslikes küsimustes abistama, ja see kutse muutis kõik.

Aafrikas koges Gandhi indialasena diskrimineerimist, aga saavutas tööalaselt suurt edu.

Ta valmistus just Aafrikast lahkuma, kui tuli uudis indialaste valimisõiguste piiramise kohta.

Gandhi otsustas jääda Aafrikasse ja selle vastu võidelda, ta kogus 10000 allkirja petitsioonile ja saatis selle kõigile võimuorganitele ja ajalehtedele.

Ta organiseeris India Kongressi, kirjutas pamflette ja avaldusi indialaste kaitseks. 1896 aastal veetis Gandhia kuus kuud Indias, rändas läbi kogu riigi ja levitas oma materjale.

Tema eesmärgiks polnud õhutada revolutsiooni, vaid otsida mõistlikke kompromisse – ta ootas lihtsalt võrdset kohtlemist.

Aafrikasse naastes leidis ta end koos teiste indialastega 23 päevaks sadamasse karantiini suletuna. Sealt väljudes ootas teda raevukas rahvamass, kes huilgas ja loopis kive. Gandhi poleks ehk ellugi jäänud, kui politseiülema naine poleks tulnud ja ta oma päevavarju all eemale juhtinud.

Elegantselt rõivastatud mrs Alexander oli samas ääretult vapper naine.

Glass taastab selle stseeni oma ooperi II vaatuses.

See oli umbes aastal 1904, kui 34-aastane Mohandas Gandhi hakkas muutuma selleks, keda me tänapäeval teame nime all Mahatma (suur hing).

Tema iseloomu ja moraali oli tugevalt mõjutanud 700värsiline religioosne eepos Bhagavad-Gita, ja samuti Briti esseisti John Ruskini tekst ‟Unto This Last”.

Gandhi on meenutanud, et see raamat sai ta elu pöördepunktiks.

Ta alustas elu Ruskinist inspireeritud lihtsuses. Ostis 100-aakrise farmi Phoenixis Lõuna-Aafrikas ja pühendas end maatööle, jätkates ka tegevust advokaadina.

Võideldes oma mõtete puhastamise nimel, andis ta tsölibaadivande, ja jäi oma naise nõusolekul tsölibaati elu lõpuni, suunates kogu oma energia vägivallatu vastupanu väljaarendamisele.

Satyagraha ilmus talle 11. septembril aastal 1906 Johannesburgi teatris. Meeleavaldus oli suunatud vastu valitsuse kavandatavale seadusele, mille kohaselt kõik indialased pidid andma sõrmejälgi ja kandma kaasas sertifikaati, vastuhakkajatelt konfiskeeriti kogu maine vara.

3000 india meest sulges end teatrisse, teatades, et nad pigem surevad, kui alluvad sellisele nõudmisele. Üks vanaldane india mees ütles, et nende deklaratsiooni annab edasi Jumal ise.

Gandhi koges pühalikku hetke, teadmist, et Jumala ees ei tule ebaõiglasele nõudmisele alluda, aga ka mitte vägivallaga vastu astuda.

Järgmisel päeval põles teater maani maha.

Gandhi ei uskunud ennetesse – ta oli religioosne, aga samas ka realist. Passiivsus ei olnud tema loomuses – aga ta pakkus ajalehe Indian Opinion veergudel auhinda inimesele, kes pakub väja hea termini passiivse vastupanu kohta.

Tema nõbu pakkus, et see võiks olla sadagraha – heal põhjusel kindlaks jäämine, ja Gandhi muutis selle satyagrahaks – satya tähendab tõde ja armastust.

Hiljem luges Gandhi Henry Thoreau esseed mustade orjusest Ameerikas ja kasutas seda, et selgitada satyagraha olemust Inglise lugejatele.

See essee mõjutas ka Martin Luther King juuniori tegutsema, ja need sarnasused tulevad välja ka Glassi ooperis.

Philip Glass ja Constance DeJong alustavad ooperi tegevust mütoloogiast, siis liiguvad nad vabalt edasi-tagasi Gandhi Lõuna-Aafrika aastates, ja pigem piltlikult on tegevusega seotud kolm tegelast – Vene kirjanik Lev Tolstoi, Martin Luther King juunior ja India müstik, Nobeli preemia vääriliseks tunnustatud poeet Rabindranath Tagore.

Osades:

* Mahatma Gandhi – tenor Douglas Perry

* tema sekretär miss Schlesen – sopran Claudia Cummings

* Gandhi naine Kasturbai – alt Rhonda Liss

* Euroopa kaastöötaja Mr. Kallenbach – bariton Robert McFarland

* India kaastöötaja Parsi Rustomji – bass Scott Reeve

* India kaastöötaja Mrs Naidoo – sopran Sheryl Woods

* Eurooplasest sõber Mrs Alexander – alt Rhonda Liss

* Lord Krishna, mütoloogiline tegelane Bhagavad Gita eeposest – bass Scott Reeve

* Prints Arjuna, mütoloogiline tegelane Bhagavad Gita eeposest – bariton Robert McFarland

Ooperis on laval ka tegelased, kes ei laula – Lev Tolstoi, Rabindranath Tagore ja Martin Luther King jr.

New Yorgi Linnaooperi koori ja orkestrit dirigeerib Christopher Keene.

Salvestatud aastal 1985.

Stuudios on Anne Prommik.

Eetris 30. jaanuaril kell 19.05