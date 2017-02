Raadio Ööülikool. Kirjanik Tõnu Õnnepalu "Igavuse ja valu vahel. Michel Houellebecqi "Alistumine""

Kirjanik Tõnu Õnnepalu arutleb dekadendist kirjaniku Joris-Karl Huysmansi mõtteteral "Inimelu on pendel, mis käib valust igavusse". Loengu tagapõhjaks on Michael Hoellebecqi kuues romaan "Alistumine", mis islamiga seotud küsimuste provokatiivse käsitlemise tõttu on palju poleemikat tekitanud. "Nii kui see islamikord tuleb, siis kaovad ära miniseelikud ja meespeategelasel on kohe palju rahulikum elada", nendib Tõnu Õnnepalu.