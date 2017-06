Raadio Ööülikool. Bioloog Fred Jüssi “Loodus tehiskeskkonnas”

Kuigi Fred Jüssi on oma elust väga palju aega veetnud looduses, asub ta enda kodu linnas. Linnapoiss, kes on ammutanud oma teadmisi looduses rännates.

Ilmselt oskab erilise tähelepanuga märgata loodust see, kellel on kogemus ka teistlaadse taustsüsteemiga - olgu selleks siinkohal siis linnakeskkond.

Selles saates vaatleb loodusemees pisut rohkem just nö tehiskeskkonna ja looduse seoseid.

Toimetaja Jaan Tootsen (2016)