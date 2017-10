Raadio Ööülikool. Kirjanik Hasso Krull “Ilmalõpp teeb südame soojaks”

Apokalüpsis on müütiline nägemus, mis antakse ilmutusena. Nägemuse keskmes on kujutlus maailma lõpust ja selle aktsepteerimine on seni eeldanud uskumuse omaksvõttu. Tänapäeval on aga ilmalõpu tähendus muutunud: sellest on saanud vääramatu jõuga liginev hüperobjekt, mille põhjustajaks on inimesed ise.

Hüperobjekti nimi on üleilmne soojenemine ja ehkki seda võib kas jaatada või eitada, ei muuda usk ega uskmatus protsessi iseloomu. Kuidas sai nii juhtuda? Ja mis õieti toimub? Mis meist saab? Mõtlejad on otsinud neile küsimustele vastuseid. Üks on siiski kindel: iga mees ei ole enam oma saatuse sepp. Saatust tuleb sepistada koos, või meil ei olegi enam saatust.



