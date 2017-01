Raadio Ööülikool. Kirjanikud ja tõlkijad Leelo Tungal ja Maarja Kangro „Metsast“ (2008)

Vaade metsateemale läbi rahvaluule. Kelle võim - selle mets? Kas nõnda kui minevikus on ka nüüd tänapäeval? Juttu tuleb ka Euroopa tüvitekstidest, mis mingil kombel riivavad sümbolit nimega "mets". Looduse ja metsa kujund võib olla väga suureks üldsituseks, selle all on võimalik näha kogu loodut, kus loodus ja kultuur on tihedalt omavahel läbipõimunud. Kas keelemetsa on võimalik ära eksida?