Eestlased pidavat olema üks kõige ateistlikum rahvas Euroopas. Vaid 28% eestlastest usub Jumala olemasolu. Oma 25-aastase ülikooli loodusteaduste õppejõu kogemuse põhjal julgeb Tiit Lukki väita, et selline tulemus on saadud suuresti tänu „koolitarkusele“. Kõik ei ole nii lihtne kui esmapilgul paistab: Kas on või ei ole - selles pole küsimus".