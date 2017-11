Raadio Ööülikool. Psühholoogiateadlane Andero Uusberg „Mida lugu ajuga ja aju lugudega teeb?”

Maakeral polevat kultuuri, kus ei tuntaks lugusid. Oskus luua ja mõista narratiive on seega inimese aju universaalne omadus. Psühholooge ja neuroteadlasi on üha enam huvitama hakanud, kuidas aju selle ülesandega hakkama saab. Loeng annab lühikese ülevaate sellest huvist sündinud teadmistest ja teooriatest. Täpsemalt tuleb juttu, mis toimub lugude kogemisel ajus, miks me lugusid oma ellu soovime, ning kuidas lood meid mõjutavad.



Toimetaja Lisete Velt.