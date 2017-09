Raadio Ööülikool. Kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane “Maaelu mainest”

Meediaspetsialist Raul Rebane, kes kuulub pigem kusagile tornide rägastikku, linnadžunglisse, kõneleb esmapilgul ootamatul teemal "Maaelu mainest".

Kohe aga selgub, et Rauli näol on tegemist läbi ja lõhki maapoisiga ning mõtteid maaelust on ta juba pikemalt endaga kaasas kandnud. Kuulame huviga meest, kes on õppinud ainult eliitkoolides. Ühesõnaga: maakoolides.



Toimetaja Lisete Velt.