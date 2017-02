Raadio Ööülikool. Füüsik Anatol Sügis räägib teemal "Terviklik mõtteviis"

Anatol Sügis on isepäine ja eraklik tegelane, keda on nimetatud “ökopagulaseks ja gastronoomiliseks teisitimõtlejaks”. Ta on teaduste kandidaat füüsika alal, radikaalne taimetoitlane ja rohelise eluviisi propageerija. 1959. aastal valmis Heino Pedusaare ja Anatol Sügise nelja-aastase koostöö tulemusena Eesti esimene elektriorel – varioola. Oma loengus kõneleb ta terviklikust kui tervislikust eluviisist. Kuidas näha suuremat pilti ja pista suhu õigeid asju.