Raadio Ööülikool. Luuletaja Doris Kareva "Õnne õpikoda, sepikoda, trepikoda..."

Doris Kareva: "Mulle tundub, et meis on väga sügav teadmine maailma toimimisest, aga me ise ei ulatu selleni. Aga see ometi juhib meie valikuid, meie liikumisi."

Toimetaja Jaan Tootsen.