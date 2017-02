Raadio Ööülikool. Folklorist Mikk Sarv "Metsamõnust"

Sõna "mõnu" algseks tähenduseks on isejuhtumine, isetoimumine. Mida vanem on mets, seda enam on seal isetoimumist - puud, põõsad, rohttaimed, putukad, tõugud, loomad ja linnud täiendavad ja toetavad üksteist. Vana mets on täiuslik isetoimiv organism. Tänapäevased tootmispuistud on vana metsa kõrval võrreldavad lasteaia või halvemal juhul koonduslaagriga. Mida enam me suudame metsa mõista ja säästlikult majandada, seda vanemaks ja mõnusamaks kujunevad metsad meie ümber.