Raadio Ööülikool. Teoloog Vello Salo ja kirjanik Jaan Kaplinski "Koguja raamatust"

Koguja raamat on üks Vana Testamendi tarkuseraamatutest. Kes oli Koguja raamatu autor või autorid, on siiani ebaselge, kuid tegemist on ühe mõjukaima baastekstiga kultuuriloos. Jaan Kaplinski tõlkis koostöös Vello Saloga Koguja raamatu uuesti eesti keelde. Miks on ikka ja jälle vaja vanu tekste uuesti tõlkida? Mida kõnelevad need vanad tekstid kaasaja inimesele? Kui see kedagi kõditab, siis võib märkida, et tegemist on aegade ülese "bestselleriga". Katkendeid Koguja raamatust loeb Eva Eensaar.

Toimetaja Jaan Tootsen.