Uus raamat. Taavi Jakobson - "Kõigest kahe reaga"

Taavi Jakobson - "Kõigest kahe reaga"

Taavi Jakobson, 2017. 74 lk. Kust üldse algab tekst? Kas kahest reast? Või ühest? Kas kaherealine tekst on iseenesest kõnekas või vajab lisaselgitusi? Ja kas kaks rida on juba luuletus või veel mitte? Need on vaid mõned küsimused, mis tekivad Jakobson järelemõtlikku ja endassesüüvivat teost lugedes. Tutvustab Peeter Helme.