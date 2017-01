Uus raamat. Berit Kaschan – “Ma naeran magades”

Verb, 2016. 39 lk.

Autori debüütluulekogu on küll õhuke, kuid sisult tihe – tekstide valik on ilmselgelt läbinud tiheda sõela ning kindlasti ei saa öelda, et juba 2008. aastal ajakirjas Värske Rõhk oma esimesed luuletused läbinud autori puhul oleks tegu algajaga.

Raamatut tutvustab Peeter Helme.