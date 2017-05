Uus raamat. Peeter Helme

Hiiu Öko, 2017. 255 lk.



Raamatusse on koondatud luulet Hiiumaast ja hiidlastest, mille on kirjutanud nii hiidlased kui mandrilt pärit luuletajad, keda selle saare loodus, inimesed ja ajalugu on inspireerinud. Lisaks luuletustele, on raamatus ka põhjalik teave autorite ja nende sideme kohta Hiiumaaga.

Raamatut tutvustab Peeter Helme.