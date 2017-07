Ringhääling 90. ERSO 90

Rahvusorkestri sünd on ühe rahva kultuurilise küpsuse märk. ERSO sünnipäevaks peetakse 18.detsembrit 1926, mil läks eetrisse Eesti Ringhäälingu esimene saade ja stuudios oli kolm muusikut.

Saates on juttu Eesti kultuurilisest taustast enne orkestri sündi, selle loomise ajal ning ajaloolistest perioodidest orkestri arenguloos. Samuti peadirigentidest, kes on andnud näo orkestri tegevusele, repertuaarile ja kontserdielule.

Eri aegadel on Eesti Raadio orkestrist sündinud kollektiivi käekäigu ja kunstilise taseme eest vastutanud peadirigendid Olav Roots (1939–44), Paul Karp (1944–50), Roman Matsov (1950–63), Neeme Järvi (1963–1979 ning taas alates 2010. aastast), Peeter Lilje (1980–90), Leo Krämer (1991–93), Arvo Volmer (1993–2001) ja Nikolai Aleksejev (2001–10).



Montaaž Virve Normeti 10 aastat tagasi valminud saatesarjast.

Orkestri ajaloost ja varastest dirigentidest kõneleb Vardo Rumessen, sõjajärgsetest – Toomas Velmet. Kolmest viimasest peadirigendist Andres Siitan, arhiivilindilt räägib Peeter Lilje, praegust ERSOt iseloomustab Neeme Järvi.



Toimetaja Kersti Inno.



Saade oli esmakordselt eetris 4. detsembril 2016.