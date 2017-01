Ringhääling 90. Diktorite ajastu, 2

Raadio on läbi aastakümnete olnud uudisteallikas, probleemide seadistaja-lahendaja, muusikaline saatja ja eluviisi kandja. Raadiokunst on aastate jooksul palju muutunud püüdmaks endiselt olla oma kuulajate nõudmiste järele. Kuidas on aastate jooksul muutunud keelekasutus raadioeetris?