Ringhääling 90. Raadiomuusikast muusikaraadioni, 2 *

Üks staažikamaid raadio muusikatoimetajaid Heljo Miilen (1916-2007) annab värvika jutustusena ülevaate muusikatoimetuse ajaloost 30 aasta jooksul 1944-1974 .

Raadiotoimetaja pilgu läbi rullub lahti muusikatoimetuse tegevus algul Estonia teatri, seejärel raadiomaja keldris, siis kolimine valminud raadiomaja ruumidesse ja toimetuse koosseisu kasvamine kolmest inimesest arvukaks: Kõne all on ka muusikatoimetuse struktuur, raadio muusikasaated, stuudiod jm. Saates on kasutatud arhiivimaterjale.



85-aastast Heljo Miilenit intervjueeris tema kodus Virve Normet 7. oktoobril 2001.



Saate toimetab Kersti Inno.



Saade oli esmakordselt eetris 13. novembril 2016.