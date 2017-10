Rostrum. Naishääled, orkester ja oboe

Sel korral on saates kesksel kohal naishääled, orkester ja oboe.

Kuulamisele tulevad Austraalia helilooja Cathy Millikeni "Earth plays II: Epidauros" orkestrile ja mezzosopranile ning USA-d esindanud Taiwani päritolu autori Shih-Wei Lo "Madhye II" sopranile, mezzo-sopranile, aldile, tenorile, baritonile, bassile ja surround-helile. Vana ja uue on püüdnud ühendada Taani helilooja Karl Aage Rasmussen oma Kontserdis barokkoboele ja keelpillidele. Rostrumi põhikatergoorias väljavalitud teoste hulka pääses austerlase Gerhard E. Winkleri "Anamorph IX (Frost blues on the Winter Journey)" kitarrikvartetile ja sopranile.

Teoseid kuulavad ja nende üle arutlevad lauljatar Iris Oja, helilooja Einike Leppik ja oboemängija Heli Ernits. Saate toimetaja on Johanna Mängel.